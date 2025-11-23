Шесть российских аэропортов временно приостановили работу

Аэропорты Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля, Жуковского и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на работу. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения в аэропортах четырех российских городов были введены утром в воскресенье, 23 ноября. Тогда Кореняко сообщил, что меры были приняты для обеспечения безопасности. Причем как пассажиров, так и самих воздушных судов.
«Аэропорты Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации.
При этом подчеркивается, что аэропорты Геленджика и Краснодара работают в специальном режиме. Так, согласно действующим NOTAM, первая воздушная гавань принимает регулярные рейсы в период с 8:30 до 20:00, вторая — с 09:00 до 19:00 по московскому времени.
В то же время, аналогичные меры были введены в аэропортах города Жуковский и в Нижнем Новгороде. Там воздушные гавани также временно не принимают и не отправляют рейсы.
Немногим ранее аналогичные меры предосторожности использовались в Москве. Там в прошедший вторник, 18 ноября, вводились ограничения на полеты сразу в двух аэропортах. Рейсы не отправляли и не принимали Шереметьево и Внуково.