В Кургане 979 человек расселят из аварийных домов

Жители ветхих домов получат новые квартиры в Кургане.
По программе расселения горожан из аварийных домов в Кургане новое жилье получат 979 человек. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.
«Проживание граждан в аварийных домах в Кургане представляет угрозу их жизни и здоровью. В программу расселения включены 53 дома, где проживают 979 человек», — указано в постановлении горадминистрации.
Программа по переселению продлится до 2030 года. Примерный объем финансирования составит 1 173 469 942,94 рубля, отмечается в документе.
Ранее Курганская область стала одним из пяти регионов России, которые первыми получили федеральное финансирование на новый этап программы переселения граждан из аварийного жилья. Всего на программу из федерального бюджета направлено 396 миллионов рублей, из которых 277 миллионов уже поступили в регион, дополнительно планируется направить 790 миллионов из областной казны.