В Кургане 979 человек расселят из аварийных домов

Ранее Курганская область стала одним из пяти регионов России, которые первыми получили федеральное финансирование на новый этап программы переселения граждан из аварийного жилья. Всего на программу из федерального бюджета направлено 396 миллионов рублей, из которых 277 миллионов уже поступили в регион, дополнительно планируется направить 790 миллионов из областной казны.