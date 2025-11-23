Ричмонд
Аэропорты Жуковского и Нижнего Новгорода закрыты для полетов

Еще два российских аэропорта ввели временные ограничения за последние два часа. Полеты недоступны в Жуковском и Нижнем Новгороде. В этих городах введен план «Ковер». О соответствующих мерах сообщила Росавиация.

Срочная новость.

