Аэропорты Жуковского и Нижнего Новгорода закрыты для полетов

Срочная новость.
Еще два российских аэропорта ввели временные ограничения за последние два часа. Полеты недоступны в Жуковском и Нижнем Новгороде. В этих городах введен план «Ковер». О соответствующих мерах сообщила Росавиация.
