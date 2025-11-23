Ричмонд
Стало известно, на что смотрят студенты при поиске жилья в Красноярске

Многие студенты предпочитают снимать жилье.

Источник: Freepik

Половина студентов Красноярска при поиске жилья в первую очередь смотрит на адекватную цену, а вторая половина — на удобное расположение рядом с вузом и транспортом. Такие данные показало исследование девелопера Level Group.

Опрошенные студенты демонстрируют разные стратегии аренды в зависимости от специальности. Чаще всего снимают квартиру вместе с соседями будущие юристы (47%). В среднем по городу к совместному проживанию прибегает 36% учащихся.

«Мы видим, что студенты технических и экономических направлений чаще выбирают отдельное жилье. Это может быть связано с финансовыми возможностями и повышенными требованиями к тишине. В то же время студенты-юристы и психологи нередко склонны к коллаборации, что может объясняться как бюджетными ограничениями, так и профессиональной спецификой — умением договариваться», прокомментировали в пресс-службе компании.

Отдельное жилье предпочитают 28% студентов, и в основном это будущие айтишники, экономисты и менеджеры. Как пояснили в компании, это может быть связано с их потребностью в тишине и концентрации, а также с финансовыми возможностями.

Ранее сообщалось о том, что в Минусинске и Богучанах приступили к расселению домов, которые топят грунтовые воды.