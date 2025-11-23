Ричмонд
Украина выпустила почти 80 беспилотников по России за ночь

ВСУ совершили массированный налет на российские регионы. Удар был нанесен ночью. Дежурные силы российской ПВО обнаружили и подавили 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

