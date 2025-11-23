В Иркутске проводят механизированную уборку улиц от снега

В Иркутске вовсю идет борьба со снегопадом! Поручению мэра Руслана Болотова коммунальщики усилили уборку на пешеходных зонах. Как сообщили в пресс-службе администрации города, снегоуборочные машины работают на центральных улицах — Карла Маркса, Сухэ-Батора, Рабочей, Российской, Киевской, Канадзавы, а также на магистралях в разных районах города от 5-й Армии до Баррикад.
— Организовали погрузку и вывоз снега с Декабрьских Событий, Напольной, Советской, Дорожной, Василия Ледовского и 21-го Советского переулка, — сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Дворники трудятся вручную на тротуарах Литвинова, Советской, Богдана Хмельницкого, Байкальской, Волжской, Трилиссера и многих других улицах в жилых кварталах. Привели в порядок остановки на Декабрьских Событий, Октябрьской Революции, Депутатской, Пискунова, в микрорайонах Солнечный и Юбилейный. Также тротуары обрабатывают противогололедной смесью.