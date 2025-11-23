Озвучены топ-направления зимнего туризма в Новосибирской области

Новосибирская область предлагает разнообразные зимние путешествия. Минобрнауки выделило замерзший Карпысакский водопад (ледяная скульптура), Бердские скалы (панорама с тропы «Зверобой»), озеро Индерь (тишина и покой) и побережье Обского моря (кайтинг, снегоходы, прогулки) как наиболее привлекательные места с уникальными зимними пейзажами.
Новосибирская область зимой — это калейдоскоп впечатлений, где каждый найдет что-то для себя. От активных приключений до спокойного созерцания, от величественных пейзажей до уютных зимних вечеров.