Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучены топ-направления зимнего туризма в Новосибирской области

Среди наиболее ярких чудес природы выделяется Карпысакский водопад, добраться до которого на автомобиле достаточно просто.

Источник: Сиб.фм

Новосибирская область предлагает разнообразные зимние путешествия. Минобрнауки выделило замерзший Карпысакский водопад (ледяная скульптура), Бердские скалы (панорама с тропы «Зверобой»), озеро Индерь (тишина и покой) и побережье Обского моря (кайтинг, снегоходы, прогулки) как наиболее привлекательные места с уникальными зимними пейзажами.

Новосибирская область зимой — это калейдоскоп впечатлений, где каждый найдет что-то для себя. От активных приключений до спокойного созерцания, от величественных пейзажей до уютных зимних вечеров.