Тайна мальчика из Староселья. Малыш из Крыма оказался неандартальцем

Этой осенью поставлена точка в одной из крымских археологических загадок. Группа исследователей, возглавляемая антропологом Эмили Пигот из Венского университета, провела исследование костного материала с палеолитической стоянки Староселье в Бахчисарайском районе. Среди них был и образец кости мальчика, найденного археологами больше семидесяти лет назад.
В свое время открытие погребения ребенка на стоянке неандартальцев в Крыму «прогремело» на весь Советский Союз.
Под скальным навесом
Окрестности Бахчисарая изрезаны балками с выходами скальных отложений, образующих гроты. Именно в таких местах обычно и находят стоянки древних обитателей Крыма. Те к выбору места жительства относились без особых претензий — было бы укрытие от ветра, холода и диких зверей, а также вода неподалеку.
И археологи находили здесь пещерные жилища, и слои мустьерской культуры, которая продолжалась от 120 до 40 тысяч лет назад. Пещеру — точнее, навес, археологи назвали Староселье — по имени поселения у Бахчисарая, находится в балке Канлы-Дере. Скальный «козырек» как раз в этом месте образует нишу и надежно защищает от холодных ветров с севера и востока, а противоположный берег балки — с юга и запада. А сам навес в течение дня нагревается солнцем, и до реки всего пара сотен метров.
Вот это идеальное жилище, с точки зрения обитателей мустьерской эпохи, и исследовала в 1953 году археологическая экспедиция под руководством тогда еще аспиранта Института истории материальной культуры Александра Формозова.
Здесь обнаружились следы кострищ — то есть, огнем обитатели стоянки пользовались. Встречались резцы, скребки, отщепы кремня и заготовки для будущих «инструментов». Интересно, что часть их была из черного кремня, который встречался прямо рядом со стоянкой, а другие — из серого, который можно отыскать лишь в семи километрах от нее. И самые редкие кремни — желто-коричневые, встречаются в галечниках реки Кача. Это говорит о том, что в поисках подходящего материала обитатель скального навеса уходили довольно далеко.
Были найдены кости животных — мамонта, осла, лошади, сайги, быков, оленей, шерстистого носорога, волков, лисиц, пещерных медведей, пещерной гиены, зайцев, птиц. На многих — зазубрины: следы разделки кремниевыми орудиями.
Удивительная находка
24 сентября 1953 года в одном из шурфов на небольшой глубине показались кости. Стоит сказать, что находка более-менее полного скелета жителя палеолита — большая редкость. Слишком много времени прошло, слишком высока вероятность того, что природные процессы или хозяйственная деятельность человека потревожила или уничтожила останки. Хотя самая первая находка в Крыму, во время раскопок археолога Глеба Бонч-Осмоловского в 1924 году в гроте Киик-Коба у Симферополя была именно той самой, редко встречающейся. Он открыл погребение взрослого неандартальца — предположительно, женщины, и ребенка, причем кости сохранились хоть и не полностью, зато в анатомическом порядке. И почти тридцать лет другие останки обитателей палеолита археологам не попадались. И вот — кости ребенка в Староселье!
«Учитывая исключительную важность определения возраста находки, мы решили вызвать для исследования этого вопроса специальную комиссию, законсервировав до ее приезда шурф с найденным в нем скелетом ребенка, — описывал свои действия Александр Формозов в своей монографии о стоянке Староселье. — Скелет был слегка расчищен, пропитан клеем БФ-2, закрыт ветками и присыпан землей».
«Почему у тебя такие большие зубы?»
Вместе с комиссией прибыл знаменитый антрополог, создатель методики восстановления облика по костям черепа Михаил Герасимов. Голова ребенка была раздавлена породой, и Михаил Михайлович лично занялся извлечением черепа — чтобы ни один фрагмент не был утерян, а затем, уже в лаборатории собрал его. И смог восстановить внешность маленького неандартальца.
Возраст мальчика установили примерно: от полутора до двух лет. До него в мире ни разу не находили останки неандартальцев моложе четырех лет — поэтому неясно было, какие признаки должны были «усилиться» по мере взросления. По некоторым признакам череп старосельского мальчика был близок к современным детям, но имел заметные отличия. Так, скуловые отростки лобной кости были сильнее утолщены — у взрослых неандартальцев был характерный надглазничный валик. Коренные зубы у малыша из погребения оказались очень большими, с длиной коронки в 13 мм, ширина — 11. А у современного взрослого человека коронка всего 10 мм и такая же ширина. Череп старосельского мальчика был уплощен и имел широкий передний отдел нижней челюсти. Однако ученые отметили и черты, больше присущие кроманьонцам. Получало, что ребенок нес признаки и современного человека.
То, что неандартальцы и кроманьонцы не просто жили в одно время, но имели контакты, в том числе «семейные», стало известно уже в наше время. ДНК неандартальцев обнаружена в генах современных людей. И такая теория, пусть тогда и не подтвержденная, существовала и в 50-х годах прошлого века.
В общем, в науке старосельский мальчик, живший 46−45 тысяч лет тому назад, свое место занял. Пусть и с осторожной формулировкой комиссии: «археологические данные позволяют с большой вероятностью отнести костные остатки человека из пещеры Староселье к верхнемустьерской эпохе».
Но в 90-е годы все сомнения, высказанные когда-то учеными, снова всплыли. Критики припомнили и положение скелета — в вытянутом положении, а не в скорченном. И то, что он лежал не в выкопанной яме, а был прикрыт собранным рядом грунтом. Главным аргументом стало открытие неподалеку кладбища
Два в одном
Установил истину анализ ДНК. Каждый школьник, добравшийся до изучения клетки, помнит, что структура с записью о синтезе белка содержится в ядре. Однако для анализа древних останков выделяют фрагменты другой ДНК, из «энергетических станций» клетки — митохондрий. И она тоже позволяет «прочитать» генетический код.
Группа под руководством Эмили Пигот установила, что старосельский мальчик по материнской линии был близок к неандартальцам с… Алтая. Обнаружилось также родство с одной из самых загадочных ветвей древних людей — денисовцами. Причем с теми, которые имели общее потомство с неандартальцами.
Денисовцев именовали по пещере в Солонешенском районе Алтайского края: именно там нашли фрагменты останков этих древних людей. Примерно 40 тысяч лет назад они «пересекались» во времени с неандартальцами и современными людьми, могли иметь общее потомство. Как выглядели денисовцы, российские ученые выяснили, также изучив их ДНК: имели смуглую кожу, темные волосы и карие глаза.
Получается, что в Крыму оказались потомки обитателей Алтая. Российский палеоантрополог и популяризатор науки, доцент кафедры антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова Станислав Дробышевский не раз называл Крым «заповедником неандартальцев». Это, по его мнению, последний «островок» обитания древних родственников человека в Европе. А возможно, и в мире. В Крыму неандартальцы жили бок о бок с кроманьонцами — нашими древнейшими прямыми предками, пока не исчезли окончательно.