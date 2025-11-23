Тайна мальчика из Староселья. Малыш из Крыма оказался неандартальцем

24 сентября 1953 года в одном из шурфов на небольшой глубине показались кости. Стоит сказать, что находка более-менее полного скелета жителя палеолита — большая редкость. Слишком много времени прошло, слишком высока вероятность того, что природные процессы или хозяйственная деятельность человека потревожила или уничтожила останки. Хотя самая первая находка в Крыму, во время раскопок археолога Глеба Бонч-Осмоловского в 1924 году в гроте Киик-Коба у Симферополя была именно той самой, редко встречающейся. Он открыл погребение взрослого неандартальца — предположительно, женщины, и ребенка, причем кости сохранились хоть и не полностью, зато в анатомическом порядке. И почти тридцать лет другие останки обитателей палеолита археологам не попадались. И вот — кости ребенка в Староселье!