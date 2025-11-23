Ричмонд
В Омской области спрос на подсобников вырос в 2,4 раза из-за «Черной пятницы»

Стало больше вакансий для фасовщиков и операторов ПВЗ.

Источник: Комсомольская правда

Осенью 2025 года потребность в подсобных рабочих на складах Омской области увеличилась на 143% по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Сервис «Авито Работа» зафиксировал резкий рост вакансий в логистической сфере перед стартом распродаж на по акции «Черной пятнице».

Количество предложений от работодателей для фасовщиков товаров выросло в 2,1 раза. Спрос на операторов пунктов выдачи заказов подскочил чуть ли не в 2 раза — на 91%. Такой всплеск связан с подготовкой местных компаний к увеличению объема доставки во время предпраздничных распродаж.

«Рост спроса на логистические услуги традиционно наблюдается в преддверии крупных распродаж. Продавцы активно готовятся к наплыву заказов, делегируя профессиональным подрядчикам задачи по комплектации, упаковке и хранению товаров», — отметили эксперты «Авито Услуг».

Согласно данным аналитики, в сентябре-октябре 2025 года интерес к услугам фулфилмента* в России вырос на 18%, а запросы на комплектацию и упаковку товаров участились на 25%.

*Фулфилмент — это полный цикл работы с заказами на маркетплейсах, комплекс логистических услуг в онлайн-коммерции.

Ранее «КП Омск» сообщила, что цены на кофе в регионе выросли на рекордные 35% за год.