В Омской области спрос на подсобников вырос в 2,4 раза из-за «Черной пятницы»

Количество предложений от работодателей для фасовщиков товаров выросло в 2,1 раза. Спрос на операторов пунктов выдачи заказов подскочил чуть ли не в 2 раза — на 91%. Такой всплеск связан с подготовкой местных компаний к увеличению объема доставки во время предпраздничных распродаж.