На набережной Белой в Уфе начали украшать территорию катка

Сотрудники Уфагорсвета начали украшать территорию катка на набережной реки Белой. Они уже установили 140 гирлянд длиной по 2 метра.
«Впереди еще много работы, больше огней и праздничного настроения. Осталось только дождаться снега», — говорят в учреждении.
Ранее мэрия обнародовала график работы резиденции Деда Мороза в Уфе. Торжественное открытие запланировано на 25 декабря с зажжением елки на площади Горсовета. Как и в прошлом году, дом главного волшебника расположат на площади перед гостиницей «Азимут».