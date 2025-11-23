На набережной Белой в Уфе начали украшать территорию катка

Ранее мэрия обнародовала график работы резиденции Деда Мороза в Уфе. Торжественное открытие запланировано на 25 декабря с зажжением елки на площади Горсовета. Как и в прошлом году, дом главного волшебника расположат на площади перед гостиницей «Азимут».