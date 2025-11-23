Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На набережной Белой в Уфе начали украшать территорию катка

Осталось дождаться снега.

Источник: Уфагорсвет

Сотрудники Уфагорсвета начали украшать территорию катка на набережной реки Белой. Они уже установили 140 гирлянд длиной по 2 метра.

«Впереди еще много работы, больше огней и праздничного настроения. Осталось только дождаться снега», — говорят в учреждении.

Ранее мэрия обнародовала график работы резиденции Деда Мороза в Уфе. Торжественное открытие запланировано на 25 декабря с зажжением елки на площади Горсовета. Как и в прошлом году, дом главного волшебника расположат на площади перед гостиницей «Азимут».