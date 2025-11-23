Ричмонд
Импорт грузинского вина в Россию достиг максимума за полтора года

Стоимость импорта также возросла и составила 19 млн долларов.

Источник: Аргументы и факты

Россия импортировала 6,5 тысяч тонн вина из Грузии в октябре. Это является максимальным показателем с апреля 2024 года, согласно данным грузинской таможни.

Российские компании значительно увеличили объем закупок грузинского вина в середине осени, повысив импорт на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало самым высоким уровнем ввоза с апреля прошлого года, когда было привезено 13 тысяч тонн этого напитка.

Кроме того, стоимость импорта также возросла, составив 19 млн долларов, что на 2,1 млн долларов больше по сравнению с сентябрем.

Ранее сообщалось, что в первом квартале этого года Россия в два раза сократила импорт вина из-за границы. С января по март в страну было ввезено вина на 119,6 млн долларов.