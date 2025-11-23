Импорт грузинского вина в Россию достиг максимума за полтора года

Российские компании значительно увеличили объем закупок грузинского вина в середине осени, повысив импорт на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало самым высоким уровнем ввоза с апреля прошлого года, когда было привезено 13 тысяч тонн этого напитка.