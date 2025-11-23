В Красноярске рассказали, чем полезен кешью и как его есть без риска

Кешью содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9, которые поддерживают нервную систему и здоровье суставов, а также витамины группы B и ряд минералов — калий, магний, цинк, селен, медь и железо. По данным ведомства, в 100 г кешью — до 70−75% суточной нормы магния, отвечающего за нормальные мышечные сокращения; при дефиците минерала возможны спазмы и судороги. Умеренная ежедневная порция (около 8−10 орехов) помогает закрывать часть потребности без перегруза по калорийности. Кешью также благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.