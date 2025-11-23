Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Челябинской области предупредила о пугающих сообщениях в интернете

Тревожные сообщения в мессенджерах являются частью кампании по созданию панических настроений в обществе.

В полиции Челябинской области предупредили о пугающих сообщениях в различных группах в мессенджерах. МВД России регулярно выявляют такие сообщества, направленные на дестабилизацию общественно-социальной ситуации в стране, и принимают меры по их блокировке.

Как пояснили в ведомстве, сообщения содержат угрозы совершения взрывов и захвата заложников в школах и вузах. Таким способом недружественные России страны намеренно стремятся создать видимость нападения на учебные заведения, провоцируют панику.

Обратите внимание, что для достоверности панических слухов используется информация из открытых источников — о личностях учащихся, расписании уроков, внутренних школьных мероприятиях. Добавляя реальные детали, злоумышленники создают иллюзию реальной опасности. Главная задача организаторов таких каналов состоит в создании атмосферы тревоги и страха через дестабилизацию учебного процесса, отмену занятий, ослабление доверия к государственным образовательным учреждениям.

Ирина Волк
официальный представитель МВД

При обнаружении такого контента в МВД просят не пересылать и не распространять материалы, немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы и отправить жалобу на канал в самом мессенджере.

Так, после прошлогоднего инцидента в школе № 68 Челябинска полицейские были вынуждены выпустить специальное предупреждение об уголовном преследовании за фейки.