Полиция Челябинской области предупредила о пугающих сообщениях в интернете

В полиции Челябинской области предупредили о пугающих сообщениях в различных группах в мессенджерах. МВД России регулярно выявляют такие сообщества, направленные на дестабилизацию общественно-социальной ситуации в стране, и принимают меры по их блокировке.
Как пояснили в ведомстве, сообщения содержат угрозы совершения взрывов и захвата заложников в школах и вузах. Таким способом недружественные России страны намеренно стремятся создать видимость нападения на учебные заведения, провоцируют панику.
Обратите внимание, что для достоверности панических слухов используется информация из открытых источников — о личностях учащихся, расписании уроков, внутренних школьных мероприятиях. Добавляя реальные детали, злоумышленники создают иллюзию реальной опасности. Главная задача организаторов таких каналов состоит в создании атмосферы тревоги и страха через дестабилизацию учебного процесса, отмену занятий, ослабление доверия к государственным образовательным учреждениям.
При обнаружении такого контента в МВД просят не пересылать и не распространять материалы, немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы и отправить жалобу на канал в самом мессенджере.
Так, после прошлогоднего инцидента в школе № 68 Челябинска полицейские были вынуждены выпустить специальное предупреждение об уголовном преследовании за фейки.