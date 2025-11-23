Ричмонд
Отчества становятся необязательными: россияне предпочитают обращаться по имени

Редактор Киселева: россияне постепенно отказываются от обращения по отчеству.

Источник: Комсомольская правда

Россияне все реже используют отчества в повседневной речи, и по мере смены поколений эта практика может исчезнуть во многих коммуникативных ситуациях. Об этом сообщила главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселева в интервью РИА Новости.

«Конечно, в паспорте и других документах отчества останутся, но ситуаций, в которых они нужны, станет меньше. Сегодня мы видим явное стремление к более молодежной, менее формальной коммуникации», — уточнила филолог.

Киселева отметила, что традиция обращения по отчеству остается обязательной в беседах с врачами и преподавателями. В то же время у журналистов, в банках, МФЦ и многих рабочих коллективах уже принято обращаться друг к другу только по имени.

