Малкин вышел на 27-е место по очкам в НХЛ

В ночь на воскресенье «Питтсбург» уступил «Сиэтлу» на своем льду со счетом 2:3. Малкин отметился результативной передачей и довел общее количество своих очков в лиге до 1370 (520 голов + 850 передач). Благодаря этому он обошел канадца Джонни Буцика, у которого 1369 очков (556 голов + 813 передач).