Малкин вышел на 27-е место по очкам в НХЛ

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся на 27-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству набранных очков.
В ночь на воскресенье «Питтсбург» уступил «Сиэтлу» на своем льду со счетом 2:3. Малкин отметился результативной передачей и довел общее количество своих очков в лиге до 1370 (520 голов + 850 передач). Благодаря этому он обошел канадца Джонни Буцика, у которого 1369 очков (556 голов + 813 передач).
На 26-й позиции находится американец Майк Модано с 1374 очками (561 гол + 813 передач). Абсолютным лидером лиги по количеству набранных очков остается канадец Уэйн Гретцки, на его счету 2857 очков (894 гола + 1963 передачи). В текущем сезоне Малкин заработал 24 очка, забросив шесть шайб и отдав 18 результативных передач.