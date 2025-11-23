Сто новосибирцев вышли на митинг против закона об эвтаназии бездомных животных

В полдень 22 ноября в новосибирском сквере «Лучистый» начался митинг людей, выступающих против принятия новосибирским правительства закона, который предусматривает эвтаназию для безнадзорных животных, которых признают агрессивными. По подсчетам журналиста Сиб.фм, выразить свой протест вышли около 100 человек на момент начала акции.
В ходе митинга уже прозвучали слова в поддержку работы с безнадзорными животными по программе «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» и обязательной регистрации домашних питомцев. Главным образом активисты обсуждали сам законопроект, против принятия которого ранее было собрано более восьми тысяч подписей.
«Я хочу выразить свою гражданскую позицию по поводу принятия закона об эвтаназии безнадзорных животных. По мне это просто ужасный акт, убийство животных, которые не имеют права голоса. Мне очень жаль, что наша огромная страна и наш город не нашли более гуманного способа регулировать количество безнадзорных животных. Убить всегда проще, чем создавать что-то», —говорит одна из участниц митинга.
Другие выступающие отметили, что власти их не слышат. Активисты уже проводили одиночные пикеты, митинг и круглый стол против принятия законопроекта.
«Мы выступали и выступали от имени тех, у кого нет права голоса. Мы хотим более гуманных и цивилизованных способов решить проблему бездомных животных», —говорит одна из организаторов митинга Галина Клебче.
Законопроект прошёл первое чтение 30 октября, депутаты большинством голосов его поддержали. Но были среди них и те, кто выступил с жесткой критикой этой законодательной новеллы. На сайте областного парламента приведены основные положения законопроекта и результат общественных обсуждений в стенах Заксобрания. Документ предполагает создание временных приютов и возможность усыпления животных, признанных агрессивными.
Среди прочих на митинге была замечена собака без части лапы.