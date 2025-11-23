В Ростовской области прогнозируют туман и местами +19

В Ростовской области в воскресенье, 23 ноября, осадков не обещают, будет облачно с прояснениями. В первой половине дня и в темное время суток местами по региону — туман.
— Ветер южный, порывы от пяти до десяти метров в секунду, — рассказали в областном МЧС со ссылкой на Росгидрометцентр.
Температура воздуха ночью составит от четырех до девяти градусов тепла, при прояснениях похолодает до одного градуса. Днем столбики термометра покажут от +10 до +15, а на юге региона — до +19 градусов тепла.
