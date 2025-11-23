Ричмонд
Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Сибири

На следующей неделе жителей Сибири и Дальнего Востока ожидает аномально теплая погода, на 10−12 градусов выше нормы.

Источник: Аргументы и факты

На следующей неделе жителей Сибири и Дальнего Востока ожидает аномально теплая погода, на 10−12 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, теплый воздух проникнет далеко на восток, вплоть до юга Якутии и Амурской области, что является крайне нестандартным для регионов с резко континентальным климатом.

Он также отметил, что на юге Красноярского края, юге Якутии, в Амурской области и Забайкальском крае температура будет на 10−12 градусов выше нормы, что является значительной аномалией.

«Конечно, абсолютные значения в основном отрицательные. Но все равно, это очень высокая температура», — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что по-настоящему холодная погода сохранится лишь на севере Красноярского края и северной части Западной Сибири, где из-за вторжения воздуха с Северного Ледовитого океана прогнозируются температуры до минус 30 градусов.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве ожидается аномально теплый декабрь.

