Редактор Киселева: россияне перестанут использовать отчества в разговоре

Сегодня наблюдается стремление к более неформальному и молодежному стилю общения, отметила эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Россияне все чаще отказываются от использования отчеств в повседневной речи, рассказала главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселева.

С течением времени, возможно, этот формат обращения полностью исчезнет из множества коммуникативных ситуаций.

«Хотя в официальных документах, таких как паспорт, отчество будет сохранено, количество ситуаций, в которых оно необходимо, будет сокращаться. Сегодня наблюдается явное стремление к более неформальному и молодежному стилю общения», — приводит слова Киселевой РИА Новости.

Филолог подчеркнула, что традиция обращения по отчеству все еще остается важной в общении с медицинскими специалистами и преподавателями.

«Однако журналисты уже давно не используют отчества, а в банках, многофункциональных центрах и многих рабочих коллективах принято обращаться к сотрудникам по имени», — добавила она.

Ранее клинический психолог Луиза Истомина назвала людей, подверженных эмоциональному выгоранию.