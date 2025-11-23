Редактор Киселева: россияне перестанут использовать отчества в разговоре

Россияне все чаще отказываются от использования отчеств в повседневной речи, рассказала главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселева.
С течением времени, возможно, этот формат обращения полностью исчезнет из множества коммуникативных ситуаций.
«Хотя в официальных документах, таких как паспорт, отчество будет сохранено, количество ситуаций, в которых оно необходимо, будет сокращаться. Сегодня наблюдается явное стремление к более неформальному и молодежному стилю общения», — приводит слова Киселевой РИА Новости.
Филолог подчеркнула, что традиция обращения по отчеству все еще остается важной в общении с медицинскими специалистами и преподавателями.
«Однако журналисты уже давно не используют отчества, а в банках, многофункциональных центрах и многих рабочих коллективах принято обращаться к сотрудникам по имени», — добавила она.
