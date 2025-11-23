Умер Пол Костелло, личный модельер принцессы Дианы

Ирландский модельер Пол Костелло, который был личным дизайнером принцессы Дианы, ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он мирно умер в Лондоне в окружении жены и семерых детей. Об этом сообщила газета The Mirror со ссылкой на представителей модного бренда артиста.
— Мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине Пола Костелло после непродолжительной болезни. Он был в окружении жены и семерых детей. Мы убедительно просим вас уважать частную жизнь семьи в это тяжелое время, — говорится в материале.
Пол Костелло родился в Дублине в 1945 году. Он начал профессиональный путь в Парижском синдикате высокой моды, а затем стал ассистентом дизайнера Жака Эстереля. Позже модельер работал в Италии и США. Уже в 1983 году он стал личным дизайнером принцессы Дианы и продолжал работать с ней до ее смерти в 1997 году.
Костелло в основном одевал Диану для официальных случаев. Позже модельер развивал личный бренд одежды, в то же время разработав форму для олимпийской сборной Ирландии, а также персонала авиакомпаний British Airways и Delta Airlines.