Умер Пол Костелло, личный модельер принцессы Дианы

Пол Костелло родился в Дублине в 1945 году. Он начал профессиональный путь в Парижском синдикате высокой моды, а затем стал ассистентом дизайнера Жака Эстереля. Позже модельер работал в Италии и США. Уже в 1983 году он стал личным дизайнером принцессы Дианы и продолжал работать с ней до ее смерти в 1997 году.