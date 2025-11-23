Филолог заявила, что россияне вскоре откажутся от использования отчеств в общении

Киселёва отметила, что традиция обращения по имени и отчеству остаётся обязательной в определённых профессиональных сферах — прежде всего при общении с врачами и преподавателями. Однако во многих других областях жизни она уже уступила место более простым формам. К примеру, журналисты уже давно обращаются друг к другу только по имени. То же самое наблюдается также в банках и МФЦ.