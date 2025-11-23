Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филолог заявила, что россияне вскоре откажутся от использования отчеств в общении

В России наблюдается устойчивая тенденция к сокращению использования отчеств в повседневном общении. Со сменой нескольких поколений они, вероятно, и вовсе исчезнут из разговоров. Об этом заявила РИА «Новости» кандидат филологических наук Ксения Киселёва.

Источник: Life.ru

По словам филолога, хотя в официальных документах отчества сохранятся, в живой речи их будут применять всё реже.

«Конечно, в паспорте и других документах отчества останутся, но ситуаций, в которых они нужны, станет меньше. Сегодня мы видим явное стремление к более молодёжной, менее формальной коммуникации», — указала эксперт.

Киселёва отметила, что традиция обращения по имени и отчеству остаётся обязательной в определённых профессиональных сферах — прежде всего при общении с врачами и преподавателями. Однако во многих других областях жизни она уже уступила место более простым формам. К примеру, журналисты уже давно обращаются друг к другу только по имени. То же самое наблюдается также в банках и МФЦ.

А вот в США, к примеру, вообще нет отчеств в том виде, в котором они существуют у нас в России, поэтому в документах чаще всего пишутся лишь имя и фамилия. Ранее американским трансгендерам* запретили указывать в паспорте свой новый пол.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.