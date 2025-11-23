Ричмонд
Россиянам рассказали, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов

Адвокат Пашин: взятые мошенниками кредиты можно проверить в БКИ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин в беседе с RT посоветовал россиянам проверять свою информацию в бюро кредитных историй (БКИ) на предмет взятых мошенниками займов.

«У каждого человека кредитная история хранится в специализированных организациях, которые называются бюро кредитных историй. Последние формируют, обрабатывают, хранят и предоставляют данные о кредитных историях граждан и организаций», — рассказал эксперт.

Пашин указал, что гражданин может узнать о месте хранения своей кредитной истории, направив запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) с помощью портала «Госуслуги» или сайта Центробанка.

После получения информации о бюро необходимо авторизоваться на сайте БКИ и сделать запрос на предоставление кредитной истории, подчеркнул адвокат.

Специалист отметил, что получить данные оттуда бесплатно можно лишь два раза в год, последующие запросы могут стоить около 500 рублей за один отчет.