Россиянам рассказали, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин в беседе с RT посоветовал россиянам проверять свою информацию в бюро кредитных историй (БКИ) на предмет взятых мошенниками займов.
«У каждого человека кредитная история хранится в специализированных организациях, которые называются бюро кредитных историй. Последние формируют, обрабатывают, хранят и предоставляют данные о кредитных историях граждан и организаций», — рассказал эксперт.
Пашин указал, что гражданин может узнать о месте хранения своей кредитной истории, направив запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) с помощью портала «Госуслуги» или сайта Центробанка.
После получения информации о бюро необходимо авторизоваться на сайте БКИ и сделать запрос на предоставление кредитной истории, подчеркнул адвокат.
Специалист отметил, что получить данные оттуда бесплатно можно лишь два раза в год, последующие запросы могут стоить около 500 рублей за один отчет.