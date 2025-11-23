Депутат Боярский: дипфейки с политиками создают угрозу для общества

Парламентарий напомнил, что в России существует закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». И его положения предусматривают возможность блокировки дипфейков без решения суда. Однако практика показывает, что отлаженного механизма реакции на распространяемую заведомо ложную информацию так и нет. Поэтому угроза от дипфейков сохраняется.