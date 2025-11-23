Ричмонд
Депутат Боярский: дипфейки с политиками создают угрозу для общества

Боярский подчеркнул, что в России пока нет отлаженного механизма борьбы с дипфейками.

Источник: Комсомольская правда

Создание с помощью искусственного интеллекта видеороликов с людьми из политического руководства страны создают серьезную угрозу для всего общества. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Его слова передает ТАСС.

Парламентарий напомнил, что в России существует закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». И его положения предусматривают возможность блокировки дипфейков без решения суда. Однако практика показывает, что отлаженного механизма реакции на распространяемую заведомо ложную информацию так и нет. Поэтому угроза от дипфейков сохраняется.

«Мы видим, как дипфейки уже шагают по интернету, в том числе с людьми известными, из политического руководства, что, конечно, представляет, на мой взгляд, серьезную угрозу для общественного строя, общественных настроений», — сказал Боярский.

Немногим ранее ТАСС со ссылкой на МВД РФ сообщал, что мошенники уже активно используют дипфейки с политиками для своих целей. Так, аферисты распространяют ролики, на которых якобы известные деятели обещают дополнительные выплаты. Подобным образом преступники убеждают россиян перевести деньги на определенный счет или даже взять кредит.

