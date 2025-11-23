Келлог заявил, что США в «двух метрах» от окончания конфликта на Украине

США находится в «двух метрах» от того, чтобы добиться остановки военного конфликта России и Украины. Об этом заявил американский специальный посланник Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
По словам представителя Белого дома, военные говорят, что последние десять 10 до цели всегда самые сложные, и сейчас Вашингтон якобы находится на заключительных двух. Он также отметил, что ради мира Киеву придется принять ряд тяжелых решений, которые могут включать в себя отказ от части территорий.
— В армии мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели — самые тяжелые. Мы на последних двух метрах, — подчеркнул Келлог.
По данным американских СМИ, временный поверенный в делах США в Киеве Джули Дэвис во время встречи с участием представителей стран НАТО заявила, что у Украины нет другого выбора, кроме как согласиться на мирный план Вашингтона, иначе в будущем ее ждет сделка хуже.
Сам президент США Дональд Трамп отметил, что выдвинутый его администрацией мирный план по урегулированию конфликта на Украине не является «окончательным предложением» Киеву. Он вновь подчеркнул, что украинский кризис не начался бы, если бы он в тот момент занимал пост главы Белого дома.