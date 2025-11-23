Келлог заявил, что США в «двух метрах» от окончания конфликта на Украине

По словам представителя Белого дома, военные говорят, что последние десять 10 до цели всегда самые сложные, и сейчас Вашингтон якобы находится на заключительных двух. Он также отметил, что ради мира Киеву придется принять ряд тяжелых решений, которые могут включать в себя отказ от части территорий.