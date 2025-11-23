«Город, которого нет»: Muzikaki посвятили новый кавер грязному воздуху Ташкента

Каждая новая работа Muzikaki — это не просто кавер, а социальный комментарий, который заставляет и улыбнуться, и задуматься о насущных проблемах. Судя по реакции в соцсетях, новый кавер о «воздухе, которого нет» стал ещё одним попаданием в актуальную повестку.