«Город, которого нет»: Muzikaki посвятили новый кавер грязному воздуху Ташкента

Vaib.uz (Узбекистан. 23 ноября). Музыкальный коллектив Muzikaki вновь привлёк внимание публики, выпустив кавер на известную песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» (олды точно вспомнят этот хит). В этот раз музыканты посвятили свою интерпретацию неутешительной ситуации с воздухом в Ташкенте, тонко иронизируя над экологическими проблемами столицы.

Источник: Sodikjon Akhmedov/CC0

Широкую известность коллектив получил около пяти лет назад — благодаря вирусному каверу на песню Beggin, который в 2021 году разошёлся по соцсетям и стал настоящим интернет-хитом. Как признавались сами участники Muzikaki, именно этот трек дал старт их уличным музыкальным экспериментам.

С тех пор ребята регулярно радуют слушателей необычными версиями популярных композиций. В их исполнении уже были шутливые хиты про «четких пацанов на черных “Джентрах”, а также острый ролик, высмеивающий проблемы современной узбекской медицины.

Каждая новая работа Muzikaki — это не просто кавер, а социальный комментарий, который заставляет и улыбнуться, и задуматься о насущных проблемах. Судя по реакции в соцсетях, новый кавер о «воздухе, которого нет» стал ещё одним попаданием в актуальную повестку.