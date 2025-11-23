«Город, которого нет»: Muzikaki посвятили новый кавер грязному воздуху Ташкента

Широкую известность коллектив получил около пяти лет назад — благодаря вирусному каверу на песню Beggin, который в 2021 году разошёлся по соцсетям и стал настоящим интернет-хитом. Как признавались сами участники Muzikaki, именно этот трек дал старт их уличным музыкальным экспериментам.
С тех пор ребята регулярно радуют слушателей необычными версиями популярных композиций. В их исполнении уже были шутливые хиты про «четких пацанов на черных “Джентрах”, а также острый ролик, высмеивающий проблемы современной узбекской медицины.
Каждая новая работа Muzikaki — это не просто кавер, а социальный комментарий, который заставляет и улыбнуться, и задуматься о насущных проблемах. Судя по реакции в соцсетях, новый кавер о «воздухе, которого нет» стал ещё одним попаданием в актуальную повестку.