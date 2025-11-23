Контрабандисты всё чаще используют курьеров «втёмную» для перевозки наркотиков в Узбекистан

Об одном из таких случаев рассказал Таможенный комитет. 31 летний водитель такси за 200 долларов согласился привезти из России до границы Узбекистана две автозапчасти — автомобильные редукторы. Затем ещё один гражданин, получивший за услугу 150 тысяч сумов, согласился провести эти редукторы через таможенный пост «Навои» в Ташкентской области.