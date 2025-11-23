Ричмонд
Контрабандисты всё чаще используют курьеров «втёмную» для перевозки наркотиков в Узбекистан

Vaib.uz (Узбекистан. 23 ноября). Контрабандисты, отправляющие синтетические наркотики в Узбекистан, всё чаще прибегают к хитрым уловкам: они используют курьеров «втёмную», поручая им перевозку на первый взгляд безобидных предметов. Однако внутри этих предметов и прячут запрещённые вещества.

Источник: ГУ МВД

Об одном из таких случаев рассказал Таможенный комитет. 31 летний водитель такси за 200 долларов согласился привезти из России до границы Узбекистана две автозапчасти — автомобильные редукторы. Затем ещё один гражданин, получивший за услугу 150 тысяч сумов, согласился провести эти редукторы через таможенный пост «Навои» в Ташкентской области.

Однако при проверке на таможенном посту сотрудники обнаружили внутри деталей 5 килограммов синтетического наркотика клефедрон. Оперативные мероприятия были продолжены, и вскоре был задержан курьер, который должен был доставить запрещённое вещество от границы двум лицам в Яшнабадском районе Ташкента.

Таможенный комитет отмечает, что ни водитель такси, ни проводивший детали через таможню гражданин, ни курьер не знали о том, что внутри автозапчастей находились наркотики. Все они, по сути, были использованы «втёмную».

Таможенный комитет в очередной раз напоминает гражданам: не соглашайтесь перевозить чужие посылки и грузы через границу, даже если они кажутся совершенно безопасными. За такую услугу можно стать участником серьёзного преступления.