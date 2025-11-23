Институт Пушкина назвал слово 2025 года

В 2025 году самым популярным словом стало «Победа». На втором и третьем местах оказались «Max» и «нейросеть», сообщили в пресс-службе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.
22 ноября Россия отмечает День словарей и энциклопедий, приуроченный ко дню рождения Владимира Даля, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка».
«Словом года — 2025» стало «победа». В голосовании участвовали имена собственные, ключевые понятия общественно-политической и технологической сфер. Выбор этого слова как главного в 2025 году имеет глубокий символизм, особенно в свете празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в уходящем году, говорится в заявлении.
Второе и третье места, по результатам опроса, заняли «Max» — название первого национального мессенджера, и «нейросеть». Примечательно, что нейросеть уже становилась словом года в 2023 году.
Среди кандидатов на звание «Слово года — 2025» были также «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник» и «генерировать».
«Победа» для российского общества — это не просто термин, а ключевой историко-культурный символ, объединяющий все поколения. Она символизирует величайший подвиг народа, его мужество и стойкость. Тема Победы нашла отражение в кинематографе, литературе и песнях, которые остаются важной частью жизни каждой семьи", — отметил ректор Института Пушкина Никита Гусев.