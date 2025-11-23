Уникальное селище кара-абызской культуры исследуют археологи под Уфой

Археологи обнаружили свыше 900 артефактов при исследовании селища кара-абызской культуры в окрестностях Уфы. Раскопки ведутся на участке, примыкающем ко II Нагаевскому городищу, недалеко от поселка Нагаево на берегу реки Белой.
Среди находок преобладают фрагменты керамики, также найдены предметы вооружения: каменное оружие и наконечники стрел. Сохранился оборонительный вал городища шириной около пяти метров и высотой до 2,5 метров.
Как сообщил сотрудник Республиканского научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Рамиль Насретдинов, среди обнаруженных объектов — бронзовые пряжки, нашивки и элементы костюма, что свидетельствует о развитых торговых связях. Наличие шлака и бронзовых «всплесков» указывает на организацию на месте металлургического производства.
Памятник археологии был выявлен благодаря применению технологии воздушного лазерного сканирования, так как селище скрыто под плотным лесным массивом. Исследования на данном участке планируется продолжить в следующем полевом сезоне.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.