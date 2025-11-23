Ричмонд
Июль станет лучшим месяцем для отпуска в 2026 году

Самым лучшим месяцем для отпуска в 2026 году станет июль — в нем запланировано 23 рабочих дня. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на производственный календарь.

Источник: ИА Татар-информ

Выгодными для отдыха также считаются апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, где будет по 22 рабочих дня.

Эти данные совпадают с оценкой руководителя юридической практики сервиса «SuperJob» Александра Южалина, который ранее отмечал, что наилучшим периодом для отпуска станет именно июль, а чуть менее удобными — апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

Кроме того, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напоминала, что в 2026 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 выходных.

Самым коротким рабочим месяцем станет январь.