Июль станет лучшим месяцем для отпуска в 2026 году

Выгодными для отдыха также считаются апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, где будет по 22 рабочих дня.
Эти данные совпадают с оценкой руководителя юридической практики сервиса «SuperJob» Александра Южалина, который ранее отмечал, что наилучшим периодом для отпуска станет именно июль, а чуть менее удобными — апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.
Кроме того, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напоминала, что в 2026 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 выходных.
Самым коротким рабочим месяцем станет январь.