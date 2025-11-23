Ричмонд
Помогут всем: травмпункты переходят на усиленный режим работы из-за гололеда

Минздрав Челябинской области усилил работу травмпунктов из-за гололеда.

Источник: Комсомольская правда

Конец ноября выдался дождливым в Челябинской области. Тротуары и дороги превращаются в катки. Люди стараются быть аккуратными, но без падений не обходится. В травмпунктах образовались уже традиционные очереди. Но в Минздраве Челябинской области пообещали, что осмотрят каждого.

— Поручено усилить работу бригад в травмпунктах по всей области. Всем обратившимся будет оказана медицинская помощь, — отметили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Также в организации посоветовали заранее выходить из дома, чтобы идти не спеша. А если все же упали, нужно вызвать скорую помощь или обратиться в ближайший травмпункт. Самолечением лучше не заниматься.