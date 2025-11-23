Омские кадастровые специалисты осваивают цифровые инструменты работы

Сотрудники Омского центра кадастровой оценки и технической документации проходят обучение работе с цифровой платформой «Национальная система пространственных данных». Курс организовал университет ППК «Роскадастр» для подготовки к проведению государственной оценки в 2026 году. Об этом рассказали 23 ноября в минимущества региона.
С помощью цифрового сервиса оценщики смогут отслеживать всю историю объектов недвижимости — изменения кадастровой стоимости, целевого назначения и других характеристик. Это повысит точность и обоснованность оценок, достоверность сведений и прозрачность процедуры. С января 2026 года в новом режиме предстоит обработать сведения о более чем 810 тысячах земельных участков региона. Использование единой платформы повысит.
