Сооснователь группы DZIDZIO Олег Турко умер после операции и отравления

Украинский музыкант, один из основателей группы DZIDZIO Олег Турко, более известный как Лесик, ушел из жизни в возрасте 58 лет. Об этом сообщила журналистка Мария Панчишин на своей странице в Facebook.*
— Наш Лесик Турко умер. Пока нет сил ничего больше написать, — рассказала женщина.
Олег Турко родился в 1967 году в Новояворовске. Он был участником и сооснователем проектов DZIDZIO, «Форте» и DZIDZ"OFF. Еще в мае 2024 года Лесику сделали сложную операцию на сердце, после чего он проходил реабилитацию.
Уже в декабре на концерте Натальи Бучинской во Львове у певца остановилось сердце. Врачам удалось его спасти, но его здоровье было серьезно подорвано. Жена музыканта заявляла, что его отравили.
