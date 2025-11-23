Ричмонд
Сооснователь группы DZIDZIO Олег Турко умер после операции и отравления

Украинский музыкант, один из основателей группы DZIDZIO Олег Турко, более известный как Лесик, ушел из жизни в возрасте 58 лет. Об этом сообщила журналистка Мария Панчишин на своей странице в Facebook.*

— Наш Лесик Турко умер. Пока нет сил ничего больше написать, — рассказала женщина.

Олег Турко родился в 1967 году в Новояворовске. Он был участником и сооснователем проектов DZIDZIO, «Форте» и DZIDZ"OFF. Еще в мае 2024 года Лесику сделали сложную операцию на сердце, после чего он проходил реабилитацию.

Уже в декабре на концерте Натальи Бучинской во Львове у певца остановилось сердце. Врачам удалось его спасти, но его здоровье было серьезно подорвано. Жена музыканта заявляла, что его отравили.

*Принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.