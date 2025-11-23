Ветеран СВО Павел Борисенко провёл встречу с хабаровскими школьниками

Участник региональной программы «Герои Vостока» рассказал подросткам о службе на передовой, ранении и последующем восстановлении — особый акцент он сделал на значение верности стране и личной ответственности. Школьники активно включились в беседу и задавали вопросы о службе, боевом опыте и том, что помогает сохранять стойкость. Ветеран отметил важность товарищества и поддержки, а также рассказал о том, чем занимается сейчас: продолжает военную службу, участвует в благотворительных проектах, помогает животным и осваивает творческие направления.