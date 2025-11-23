Ричмонд
Ветеран СВО Павел Борисенко провёл встречу с хабаровскими школьниками

Участник региональной программы «Герои Vостока» рассказал подросткам о службе на передовой, ранении и последующем восстановлении.

Источник: Личный архив

В краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина прошла встреча учащихся хабаровского лицея «Звёздный» и колледжа водного транспорта с ветераном СВО Павлом Борисенко. Об этом сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.

Участник региональной программы «Герои Vостока» рассказал подросткам о службе на передовой, ранении и последующем восстановлении — особый акцент он сделал на значение верности стране и личной ответственности. Школьники активно включились в беседу и задавали вопросы о службе, боевом опыте и том, что помогает сохранять стойкость. Ветеран отметил важность товарищества и поддержки, а также рассказал о том, чем занимается сейчас: продолжает военную службу, участвует в благотворительных проектах, помогает животным и осваивает творческие направления.

Как отметила директор библиотеки Раиса Наумова, такие встречи формируют у подростков понимание ценности гражданской позиции и мужественного поведения.

«Живой разговор делает патриотическое воспитание более осознанным и содержательным», — подчеркнула она.

После общения с ветераном школьники посетили выставку художественных работ участника СВО Ильи Бурчёнкова, а также познакомились с постоянной экспозицией «Книги о СВО», представленной в читальном зале библиотеки.

Мероприятие организовали при содействии министерства культуры края совместно с региональным отделением фонда «Защитники Отечества».