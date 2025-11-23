Горячие сердца: где черпают силы и вдохновение чемпионы «Абилимпикса»

Истории людей с инвалидностью, которые смогли достичь спортивных и профессиональных высот, заслуживают, чтобы их рассказали. Это в полной мере относится к участникам Национального чемпионата «Абилимпикс» — людям. Он проводится при поддержке федпроекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».
В 2025 году победителями «Абилимпикса» стали 450 человек, выступавшие в разных компетенциях. Некоторые из них поделились своими историями во втором сезоне документального проекта «Без границ».
Рассказываем об этих удивительных людях.
Миллион возможностей.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходит в России с 2015 года. За это время участие в соревнованиях приняли свыше 150 тысяч конкурсантов. Все они успешно демонстрировали свои навыки в выбранных компетенциях.
В этом году чемпионат собрал 30 336 участников. Это школьники старше 14 лет, студенты и опытные специалисты. Второй год среди взрослых выступают участники специальной военной операции.
«Очень важно, что в этом году особое внимание мы уделяем нашим героям, участникам СВО, которые имеют уникальную возможность получить новые рабочие специальности, продемонстрировать свои навыки и таланты. Здесь для этого созданы все условия. И я очень хотел бы, чтобы они нашли себя и выполнили ту задачу, которая будет перед ними стоять и в мирной жизни», — отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
В качестве призов победители получили сертификаты на дополнительное образование и покупку технических средств реабилитации.
«На чемпионате была создана замечательная атмосфера, наполненная добром и любовью. Можно было не только соревноваться, но и знакомиться с важными техническими средствами, которые помогают участникам в жизни. Все финалисты — настоящие мастера, нам дорог каждый. Уважаемые участники движения “Абилимпикс”, вы все — в нашем сердце», — обратился к участникам заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин на торжественной церемонии закрытия.
Безграничные души.
Финалистам чемпионата посвящен документальный проект «Без границ». Десять историй второго сезона вновь раскрывают личный путь преодоления сложных ситуаций и профессионального роста уже новых героев.
«“Без границ” — особый проект, который призван вдохновлять. Это встречи с людьми, которые могут изменить взгляд на жизнь. Герои проекта бросают вызов как личным, так и социальным стереотипам, наглядно демонстрируя: настоящие ограничения — не в теле, а в голове», — поделился мнением режиссер и продюсер фильма Данил Мотин.
Фильм можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER, а также в социальных сетях чемпионатов «Абилимпикс» и ArtMasters.
«Никогда не просила поблажек».
Одной из героинь фильма «Без границ 2» стала 21-летняя победительница чемпионата «Абилимпикс» 2025 года Виктория Бородина из Подмосковья. Девушка испытывает трудности при ходьбе из-за врожденного вывиха бедра. При этом она — уже дипломированный кондитер и преподаватель.
«Бывает тяжело, но я работаю наравне со всеми. Научилась распределять силы: когда устаю — делаю перерыв, потом снова за дело. Никогда не просила поблажек и стою у плиты много часов подряд. Главное — это не мешает мне жить полноценно и делать то, что я люблю, — подчеркивает Виктория. — Сложности, конечно, были. Но мой принцип прост: если что-то не получается — надо искать другой способ, а не опускать руки».
В восьмом классе Виктория присоединилась к программе «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья». Каждую субботу ребята ездили на занятия в кулинарный техникум. Там девочку заметила наставница и предложила с ней заниматься дополнительно. Преподаватель предложила Виктории попробовать силы на чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Кондитер». Девушка согласилась и получила медаль.
Сейчас Виктория уже стала профессионалом и решила учить других ребят. Талантливого кондитера пригласили работать мастером производственного обучения в Дмитровский техникум, диплом которого Виктория получила не так давно. Она готовит студентов не только к «Абилимпиксу», но и к чемпионатам «Профессионалы», «Дельфийские игры» и другим конкурсам.
«Я учу студентов тонкостям работы: как читать технологические карты и безупречно готовить блюда, — с восторгом отзывается Виктория о своем ремесле. — Меня завораживает работа с деталями! Здесь безграничный простор для идей: я работала с темперированием шоколада, создавала шоколадные скульптуры. В кондитерском искусстве возможностей для творчества — море!».
«Невозможное возможно».
Даниил Харламов и Иван Долбилов из Воронежа дружат со школы. У них похожие диагнозы: у Ивана полная глухота, а Даниил — слабослышащий. Несколько лет назад ребята впервые пришли на занятия по робототехнике. Тогда, по словам их наставника Алексея Михайлова, он заметил их искренний интерес и решил записать в группу.
«Общение у нас с этими ребятами выстраивалось через записки и ссылки. Сложные термины приходилось объяснять буквально на пальцах. Но все было не зря. У них буквально глаза горели, и вот теперь Иван и Даниил стали первыми в России слабослышащими специалистами в области авиамоделирования и робототехники. Их мастер-классы собирают множество людей, они сделали невозможное возможным», — с гордостью отзывается Алексей Михайлов об учениках.
Среди посетителей мастер-классов часто бывают воспитанники интернатов для трудных подростков и люди с ограниченными возможностями. И они признаются, что Иван и Даниил служат примерами для подражания. Тем более что Даниил Харламов — также призер чемпионата «Абилимпикс» 2025 года в компетенции «Оператор беспилотного летательного аппарата».
«Когда Иван и Даниил провели свой первый мастер-класс, все были в шоке. Люди не ожидали, что слабослышащие могут учить других. Они объясняли без слов — жестами. Мы разработали систему общения через предметы, так они могли взаимодействовать даже с теми, кто не знал об их особенностях. Проводили мастер-классы в Москве, в “Сириусе”… На выставке “Россия” на ВДНХ к ребятам даже выстроилась большая очередь», — улыбается Алексей Михайлов.
Сейчас ребята заканчивают авиационный техникум, проходят практику в Конструкторском бюро химавтоматики. Помимо этого, они занимаются жестовым пением и участвуют в организации гуманитарных поставок для участников СВО. В этом году за свою работу они получили награду «Горячее сердце».
«Есть вера и желание стать лучше».
Александр Мушковец из Подмосковья — призер чемпионата «Абилимпикс» 2025 года в компетенции «Архитектор будущего — нейросетевое искусство». В свои 17 лет он уже разработал нейросеть для распознавания любых объектов. Сейчас юноша учится на программиста и известен в интернете как комментатор игровых баталий. Во время программирования он забывает о своем недуге.
«Поликистоз почек — это генетическое заболевание. Его побочный эффект — повышенное давление. Но мне это не мешает жить. Наоборот, я считаю это своей уникальностью. И в целом не замечаю ограничений в повседневной жизни», — говорит молодой человек.
С прошлого года Александр участвует в чемпионате «Абилимпикс» и смог выйти со своей разработкой на всероссийский уровень. Предложенный им проект уже применяют на практике.
«Задача была сложной: создать нейросеть, которая не просто находит объекты на фото, но и анализирует их состояние, считает количество. Много времени ушло на обучение модели. Сейчас она работает, и это мой самый ценный опыт», — рассказывает молодой программист о тонкостях своего изобретения.
У него большие планы на будущее — состояться в медийной сфере, развивать свой стиль и доказать, что при желании можно преодолеть любые ограничения.
«Это моя стихия. Мне интересно, как создаются игры, программы, сайты. Еще люблю комментировать развитие действий в играх, обсуждать новости с подписчиками. У меня хорошая дикция, и я продолжаю ее развивать, это приносит мне огромное удовольствие», — заявляет Александр.
А мы напоминаем, что поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья — одно из направлений национального проекта «Молодежь и дети». Он направлен, прежде всего, на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов и создание комфортных условий для обучения.