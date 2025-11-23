Горячие сердца: где черпают силы и вдохновение чемпионы «Абилимпикса»

«Бывает тяжело, но я работаю наравне со всеми. Научилась распределять силы: когда устаю — делаю перерыв, потом снова за дело. Никогда не просила поблажек и стою у плиты много часов подряд. Главное — это не мешает мне жить полноценно и делать то, что я люблю, — подчеркивает Виктория. — Сложности, конечно, были. Но мой принцип прост: если что-то не получается — надо искать другой способ, а не опускать руки».