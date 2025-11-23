Подозреваемый в краже из магазина пойман в Хабаровском крае

В Амурском районе раскрыта серия краж, совершенных 60-летним мужчиной. В июне текущего года с заявлениями о пропаже денег и имущества обратились сотрудники двух магазинов. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Сначала 61-летняя менеджер мебельного салона рассказала, что у нее из сумки, находившейся в подсобке магазина, был похищен кошелек с 27 тысячами рублей. Спустя несколько дней 45-летний директор магазина сообщил, что с прилавка был похищен смартфон стоимостью шесть тысяч рублей.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлениям причастен 60-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления. Он признал свою вину и частично возместил ущерб», — рассказали в полиции.
По факту кражи открыто уголовное дело. Максимальная санкция статьи «Кража» предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.