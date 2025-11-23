Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 23 ноября 2025: Снова «бабье лето» — нас ждут +15 градусов, но дождливо; из-за поставок в ЕС в Молдове резко подорожали яйца; зачем в Молдове в школьную програ

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 23 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 23 ноября 2025:

1. Ноябрь зиму не пускает: В Молдове +11−13, дождливо, но синоптики сообщили, когда нас опять ждёт «бабье лето».

2. Европа лишает Молдову яиц: «Благодаря» евроинтеграции наша страна потеряла гораздо большее, чем просто доступные продукты.

3. Власти Молдовы возьмутся за неокрепшие умы: В школьную программу включат изучение пропаганды и дезинформации — им нужны наши дети.

4. В Молдове появился новый вид обмана: Под видом опроса о компенсациях за энергию мошенники звонят пожилым людям и выманивают у них последние деньги.

5. Посчитали — прослезились: В Молдове семье из четырех человек нужно почти 36 тыс. леев в месяц на жизнь, а доходы втрое ниже.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Банановая республика: Десяток яиц — 50 леев, молдавский виноград — 40 леев за кило, мандарины и бананы дешевле — что почем на Центральном рынке Кишинева.

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный рынок столицы и узнал, почем самые популярные продукты [фото, видео] (далее…).

Дожили: В Кишиневе могут назвать фашистом за то, что говоришь по-русски.

Корреспондент «КП» в Молдове попал в такую вот нелицеприятную ситуацию (далее…).

Стали известны новые подробности громкого убийства матери и её 20-летней дочери в Молдове: Главный подозреваемый — родственник погибших и отец десяти детей.

По предварительной версии, преступление могло быть совершено из мести (далее…).