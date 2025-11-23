Ричмонд
Как в Узбекистане отметят День Конституции

Распоряжением главы республики утверждена Программа по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции Узбекистана.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу подготовки и проведения Дня Конституции республики, сообщает Минюст.

«Распоряжением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева утверждена Программа по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции страны», — говорится в сообщении.

В соответствии с документом по всей республике пройдут духовно-просветительские мероприятия, воплощающие в себе главную идею «Конституция — гарант чести и достоинства человека, свободы, равенства и справедливости!».

К участию в конференциях, открытых диалогах и беседах, художественных вечерах, фестивалях, народных гуляниях, культурных и спортивных мероприятиях привлекут известных деятелей науки, культуры и искусства, представителей старшего и молодого поколения, знаменитых спортсменов.

Также в преддверии праздника в образовательных организациях пройдут уроки Конституции с участием известных правоведов, ученых и работников правоохранительных органов.