Как в Узбекистане отметят День Конституции

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу подготовки и проведения Дня Конституции республики, сообщает Минюст.
«Распоряжением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева утверждена Программа по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции страны», — говорится в сообщении.
В соответствии с документом по всей республике пройдут духовно-просветительские мероприятия, воплощающие в себе главную идею «Конституция — гарант чести и достоинства человека, свободы, равенства и справедливости!».
К участию в конференциях, открытых диалогах и беседах, художественных вечерах, фестивалях, народных гуляниях, культурных и спортивных мероприятиях привлекут известных деятелей науки, культуры и искусства, представителей старшего и молодого поколения, знаменитых спортсменов.
Также в преддверии праздника в образовательных организациях пройдут уроки Конституции с участием известных правоведов, ученых и работников правоохранительных органов.