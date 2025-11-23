FT: Рубио отрекся от мирного плана США по Украине

Глава Государственного департамента Марко Рубио отрекся от предложенного США плана по мирному урегулированию военного конфликта России и Украины. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, государственный секретарь считает, что эта стратегия из 28 пунктов не соответствует политике администрации президента Дональда Трампа. Рубио также рассказал сенаторам, что ему неизвестно о каких-либо угрозах Вашингтона не передавать Киеву оружие или разведданные в случае отказа подписания соглашения.
— Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план, — передает слова сенатора-республиканца Майка Раундса газета.
По данным американских СМИ, временный поверенный в делах США в Киеве Джули Дэвис во время встречи с участием представителей стран НАТО заявила, что у Украины нет другого выбора, кроме как согласиться на мирный план Вашингтона, иначе в будущем ее ждет сделка хуже.
Сам президент США Дональд Трамп отметил, что выдвинутый его администрацией мирный план по урегулированию конфликта на Украине не является «окончательным предложением» Киеву. Он вновь подчеркнул, что украинский кризис не начался бы, если бы он в тот момент занимал пост главы Белого дома.