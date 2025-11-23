Овчинский: в ЮАО построят два дома для реализации программы реновации

В Нагатинском Затоне и Нагорном районах стартовало строительство двух жилых комплексов в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Новые дома будут расположены по адресам: улица Речников, участок 18/2, и Криворожская улица, участок ⅓/5.
«На улице Речников построят жилой комплекс из двух корпусов общей площадью почти 48 тысяч квадратных метров. В новостройке оборудуют 441 квартиру площадью свыше 25,5 тысячи квадратных метров. Из них 10 предназначены для проживания маломобильных граждан. На данный момент на объекте идет устройство фундаментной плиты. На Криворожской улице возведут дом общей площадью около 60 тысяч квадратных метров. В нем будет 642 квартиры площадью почти 40 тысяч квадратных метров. Из них шесть предназначено для маломобильных граждан. Сейчас на объекте приступили к установке шпунтового ограждения», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Проекты новостроек учитывают принципы безбарьерной среды: в подъездах предусмотрены широкие проходы, а вестибюли и лифтовые холлы будут на одном уровне без высоких ступенек. Пешеходные зоны во дворе спроектированы так, чтобы обеспечить комфортное передвижение как родителям с колясками, так и людям с ограниченными возможностями.
В подъездах будут оборудованы комнаты для консьержей и колясочные для хранения самокатов, велосипедов и детских колясок. Оба дома получат подземные паркинги с современными лифтами для удобного доступа.
Территория вокруг жилых комплексов будет благоустроена и озеленена, также появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Новые дома будут строиться в районах с развитой инфраструктурой, где рядом расположены станции метро, школы, детские сады и медицинские учреждения.
Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила о строительстве шести новых жилых комплексов в четырех районах Центрального административного округа. Эти проекты реализуются на месте сноса старых домов в Басманном, Красносельском, Таганском и Пресненском районах, где будет создано более 1,3 тысячи квартир с улучшенной отделкой.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил увеличить темпы ее реализации в два раза.