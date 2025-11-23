Овчинский: в ЮАО построят два дома для реализации программы реновации

«На улице Речников построят жилой комплекс из двух корпусов общей площадью почти 48 тысяч квадратных метров. В новостройке оборудуют 441 квартиру площадью свыше 25,5 тысячи квадратных метров. Из них 10 предназначены для проживания маломобильных граждан. На данный момент на объекте идет устройство фундаментной плиты. На Криворожской улице возведут дом общей площадью около 60 тысяч квадратных метров. В нем будет 642 квартиры площадью почти 40 тысяч квадратных метров. Из них шесть предназначено для маломобильных граждан. Сейчас на объекте приступили к установке шпунтового ограждения», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.