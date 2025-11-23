Синоптик Вильфанд предрек понижение температуры на юге России

Немногим ранее синоптик Алена Дублюк рассказала, какой будет грядущая зима. По ее словам, в этом году следует ожидать больших холодов, нежели в прошлом году. Тем не менее, экстремальных морозов не прогнозируется. Зима будет мягкой и комфортной.