Синоптик Вильфанд предрек понижение температуры на юге России

В ближайшее время на юге европейской части России начнется понижение температуры. Столбики термометров начнут опускаться со вторника, 25 ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.
Как отметил синоптик, 23 и 24 ноября температура воздуха на юге европейской части России будет даже выше 20 градусов. Предположительно, столбики термометров останутся в диапазоне от 19 до 24 градусов. Однако уже 25 ноября ситуация изменится. Начнет холодать.
«Однако все равно температурный фон будет примерно на 3−4 градуса выше нормы. В Краснодарском крае, в Сочи, дневные температуры будут в диапазоне плюс 17−19 градусов», — сказал Вильфанд.
Он также добавил, что холоднее станет и в самом Краснодаре. Со вторника, 25 ноября, там будет порядка 15 градусов Цельсия.
Немногим ранее синоптик Алена Дублюк рассказала, какой будет грядущая зима. По ее словам, в этом году следует ожидать больших холодов, нежели в прошлом году. Тем не менее, экстремальных морозов не прогнозируется. Зима будет мягкой и комфортной.