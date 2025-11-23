Полис не в базе: Мошенники усовершенствовали схему обмана с ОСАГО

Суть обмана в том, что мошенник оформляет бланк полиса, принимает деньги у клиента, но не переводит их в страховую компанию. В результате у водителя на руках оказывается качественно выполненная копия, которая не числится в официальной базе. Проблема выявляется только при наступлении страхового случая, когда автовладелец вынужден доказывать свою правоту в суде.