«Внезапный тыгыдык»: двухсоткилограммовый медведь устроил неожиданный манёвр в Приморье

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» запечатлели забавные кадры с медведем, который активно готовится к предстоящей спячке. Видео было получено с фотоловушки в рамках мониторинга животного мира особо охраняемой природной территории.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, несмотря на выпавший снег, у косолапых обитателей Приморья еще есть время для того, чтобы накопить жировые запасы перед длительной зимовкой. На кадрах можно наблюдать, как медведь ищет пропитание — орехи, желуди и другие лакомства.
«Внезапно животное продемонстрировало неожиданную ловкость — резко дернулось в сторону, напоминая повадками кота. Для особи весом до 200 килограммов такой манёвр выглядел особенно впечатляюще», — отметили специалисты научного отдела «Земли леопарда».
Медведи традиционно уходят в спячку в ноябре-декабре, когда установится снежный покров и добывать пищу станет сложнее. Сейчас у животных продолжается период активной подготовки к зиме.
Напомним, полуторагодовалый гималайский медведь забрёл на территорию школы в Ханкайском районе Приморского края. Сотрудники регионального министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды оперативно отловили животное и доставили его в Центр реабилитации «Тигр».