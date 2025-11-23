«Внезапный тыгыдык»: двухсоткилограммовый медведь устроил неожиданный манёвр в Приморье

Как сообщает пресс-служба нацпарка, несмотря на выпавший снег, у косолапых обитателей Приморья еще есть время для того, чтобы накопить жировые запасы перед длительной зимовкой. На кадрах можно наблюдать, как медведь ищет пропитание — орехи, желуди и другие лакомства.