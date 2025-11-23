Самара отказалась от новых скоростных «Валдаев»

Минтранс Самарской области решил не закупать новую партию скоростных пассажирских судов «Валдай».
Дело в том, что эти суда снискали критику экспертов отрасли и компаний, которые их эксплуатируют. Об этом рассказал руководитель управления воздушного, речного транспорта и логистики министерства Павел Орлов на общественных обсуждениях проекта областного бюджета, пишет портал «ВолгаНьюс».
Сейчас Минтранс рассматривает другие варианты, например скоростной катер КС-162 с похожими характеристиками. Планируется закупить четыре таких судна. По два в 2027 в 2028 годах. Деньги на эти цели уже зарезервированы, рассказал Павел Орлов.
Напомним, что «Валдаи» перевозят пассажиров по маршрутам «Самара — Ширяево — Самара» и «Самара — Винновка — Самара».