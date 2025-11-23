Самара отказалась от новых скоростных «Валдаев»

Дело в том, что эти суда снискали критику экспертов отрасли и компаний, которые их эксплуатируют. Об этом рассказал руководитель управления воздушного, речного транспорта и логистики министерства Павел Орлов на общественных обсуждениях проекта областного бюджета, пишет портал «ВолгаНьюс».