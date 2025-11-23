Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургские медики спасли медведя Мишу с хроническим недугом

Петербургские ветеринары провели успешное лечение молодого медведя из Волгоградской области. Миша страдал от хронического насморка на протяжении всей жизни (год и 9 месяцев). После безуспешных попыток местных специалистов помочь животному, хищника доставили в Северную столицу для комплексного обследования.

Источник: Life.ru

Медики провели компьютерную томографию, выявившую хронический ринит и отит, из-за чего потребовалась серия хирургических вмешательств. В итоге состояние медведя значительно улучшилось, он стало дышать свободнее и уже вернулось в родной регион. По мнению специалистов, при соблюдении необходимых реабилитационных мероприятий косолапый пациент сможет полностью восстановить здоровье, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в зоне СВО спасли кота с «гусарскими усами». Его поселили в Москве. Кроме того, в столице ветеринары спасли чихуахуа Бусинку, на которую упала 20-литровая бутыль с водой. А ещё россиян предупредили, что жест «злая рука» может убить кошку.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.