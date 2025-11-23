Пожар произошел на московской ГРЭС

Срочная новость.
В Московской области произошел сильный пожар. Возгорания произошло на трансформаторах гидроэлектростанции Шатурского округа. Об этом сообщило региональное МЧС. Площадь пожара распространяется на 65 кв.км.
