Проверь свой рейс: что происходит в аэропортах России 23 ноября 2025 года

В аэропорту Кольцово зафиксированы серьезные задержки. Позже вылетит рейс из Нижнего Новгорода (в 11:00 вместо 09:35). Задержан рейс в Санкт-Петербург: отлет ожидается в 12:20 вместо 10:55. Также с опозданием вылетят самолеты в Уфу (в 14:35 вместо 11:25), в Бишкек (в 13:50 вместо 11:30), в Ереван (в 18:55 вместо 11:50), в Москву (в 12:40 вместо 12:00). Еще один рейс в Москву, назначенный на 13:00, вылетит в 14:30.