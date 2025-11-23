Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»

Второе место занял британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, третьим финишировал британец Джордж Расселл из «Мерседеса».

Источник: Аргументы и факты

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при Лас-Вегаса.

Второе место занял британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, третьим финишировал британец Джордж Расселл из «Мерседеса».

Норрис сохраняет лидерство в зачете пилотов с 408 очками, его партнер по «Макларену» австралиец Оскар Пиастри идет вторым (378), а Ферстаппен замыкает тройку (366). В зачете Кубка конструкторов первое место занимает «Макларен» (786 очков), в тройку также входят «Мерседес» (423) и «Ред Булл» (391).

Следующий этап чемпионата пройдет с 28 по 30 ноября в Катаре.

Ранее Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1».