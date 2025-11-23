Где порвалась нить истории

Я помню, как моя бабушка, когда узнавала, что кто-то умер, начинала причитать на определенный мотив устойчивыми фразами, повторяющимися. Что-то вроде «на кого ж ты нас покинул», «ах да как же мы дальше жили бы, ах как детей растили бы» — не важно, кем приходился ей человек, складывала она все эти слова как мозаику, в уникальный узор. Помню, как это раздражало и дедушку, и маму: «Да перестань уж, сколько можно», — а в глазах у них стояли слезы. Уже учась в институте, я узнала, что на самом деле моя бабушка, родом из Курской деревни, оплакивала умершего по народной традиции плачем, а цель этого мелодичного речитатива, исполняющегося с завыванием, в том, чтобы помочь всем в доме выплакать слезы, прожить эмоции, связанные с утратой, и, выплеснув их, не хранить сдержанное напряжение. Сейчас этому учат многие психологи, но предки, как видно, знали и чувствовали наше внутреннее устройство не хуже. Плачи ушли в прошлое — я и сама не вспомню все, что пела бабушка, хотя слышала много раз. Записей, конечно, никто и не подумал сделать. И это ведь лишь один из немногих примеров, как фольклор в отдельно взятой семье прошел песком сквозь пальцы. Но потребность в этой нити, связывающей поколения воедино, осталась и восполняется теперь. Хотя все же печально, что бабушкины рассказы, передающие мудрость веков, нам заменил нон-фикшн.