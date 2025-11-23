Где порвалась нить истории

Цифры космические. За незавершившийся 2025-й продажи выросли на 133 процента, а с 2021-го — на 1700 процентов. Что скрывается за показателями? Удачные стратегии маркетинга и хорошее умение презентовать тему? Честно говоря, сомнительно. Так можно продать только книги по «успешному успеху», который обещает гарантированную счастливую жизнь после прочтения. Тут, конечно, суперстратегий нет, а потому наш интерес к жизни предков, их мировоззрению, культуре, взаимоотношениям на самом деле искренен — других источников познать прошлые времена у нас ведь и нет.
Ответим честно: в скольких семьях у нас сохранились традиции? Я не о семейных праздниках, важных лично для вас, конечно. Думаю, не ошибусь, предположив, что песен, древнее советских, мы не помним наизусть, обряды, сопровождавшие жизнь наших прабабушек и прадедушек, тоже — все это отпало как рудимент от человека современного, городско-инновационного. Не только мы такие невнимательные — кажется, в какойто момент истории просто произошла подмена понятий, и все, что было самобытное, уникальное, уходящее корнями в древность, стало считаться каким-то неловким и стыдным, безвозвратно устаревшим.
Я помню, как моя бабушка, когда узнавала, что кто-то умер, начинала причитать на определенный мотив устойчивыми фразами, повторяющимися. Что-то вроде «на кого ж ты нас покинул», «ах да как же мы дальше жили бы, ах как детей растили бы» — не важно, кем приходился ей человек, складывала она все эти слова как мозаику, в уникальный узор. Помню, как это раздражало и дедушку, и маму: «Да перестань уж, сколько можно», — а в глазах у них стояли слезы. Уже учась в институте, я узнала, что на самом деле моя бабушка, родом из Курской деревни, оплакивала умершего по народной традиции плачем, а цель этого мелодичного речитатива, исполняющегося с завыванием, в том, чтобы помочь всем в доме выплакать слезы, прожить эмоции, связанные с утратой, и, выплеснув их, не хранить сдержанное напряжение. Сейчас этому учат многие психологи, но предки, как видно, знали и чувствовали наше внутреннее устройство не хуже. Плачи ушли в прошлое — я и сама не вспомню все, что пела бабушка, хотя слышала много раз. Записей, конечно, никто и не подумал сделать. И это ведь лишь один из немногих примеров, как фольклор в отдельно взятой семье прошел песком сквозь пальцы. Но потребность в этой нити, связывающей поколения воедино, осталась и восполняется теперь. Хотя все же печально, что бабушкины рассказы, передающие мудрость веков, нам заменил нон-фикшн.