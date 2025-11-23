Пермский хоккеист установил рекорд в НХЛ

Пермяк стал выступать за клуб из НХЛ в 2023 году. Спустя четыре месяца после перехода в национальную лигу российский спортсмен, выступающий за «Филадельфию Флайерз», дал положительную оценку процессу адаптации в Северной Америке. По словам Мичкова, с каждым матчем он чувствует себя все увереннее.