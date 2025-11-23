Пермский хоккеист установил рекорд в НХЛ

Мичков сделал быстрый хет-трик за 26 секунд в мачте с «Нью-Джерси Дэвилз».
Хет-трик хоккеиста из Перми Матвея Мичкова помог «Филадельфии Флайерз» установить рекорд НХЛ в 21 веке. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
«Матвей забил, а уже через девять и 17 секунд в ворота “Дэвилз” отправились шайбы Тайсона Ферстера», — сказано в сообщении. Отмечается, что это повторение пятой скоростной серии из трех голов в истории лиги, но самые быстрые три шайбы в матчах нынешнего столетия.
В сообщении уточняется, что рекорд всех времен был установлен «Бостоном» 25 февраля 1971 года, когда команда забила «Ванкуверу» три шайбы за 20 секунд. Благодаря скоростной серии «Филадельфия» одержала победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:3.
Пермяк стал выступать за клуб из НХЛ в 2023 году. Спустя четыре месяца после перехода в национальную лигу российский спортсмен, выступающий за «Филадельфию Флайерз», дал положительную оценку процессу адаптации в Северной Америке. По словам Мичкова, с каждым матчем он чувствует себя все увереннее.
Клуб высоко оценил потенциал Мичкова и позиционирует его как перспективную звезду. Сумма контракта с хоккеистом достигает примерно четыре с половиной миллиона долларов. В дебютной игре за «Филадельфию» Мичков отметился двумя заброшенными шайбами в ворота команды «Эдмонтон Ойлерз».