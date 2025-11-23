Мошенники оформляют кредиты на чужие имена: россиянам дали совет по проверке

Россиянам стоит регулярно проверять свои данные в бюро кредитных историй (БКИ), чтобы вовремя выявлять возможные мошеннические займы. Об этом заявил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин в интервью RT.
«У каждого человека кредитная история хранится в специализированных организациях, которые называются бюро кредитных историй. Последние формируют, обрабатывают, хранят и предоставляют данные о кредитных историях граждан и организаций», — напомнил адвокат.
Пашин отметил, что узнать, в каком именно бюро хранится ваша кредитная история, можно через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ), направив запрос через портал «Госуслуги» или на сайте Центробанка.
После получения сведений о конкретном БКИ необходимо авторизоваться на его сайте и запросить свою кредитную историю. Пашин добавил, что такая информация предоставляется бесплатно два раза в год, а последующие запросы могут обойтись примерно в 500 рублей за отчет.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники придумали новый способ обмана россиян, предлагая недействительные полисы ОСАГО за деньги. По информации МВД, аферисты берут оплату за полис, но не передают данные в страховую, из-за чего документ оказывается фиктивным.