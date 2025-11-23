Мошенники оформляют кредиты на чужие имена: россиянам дали совет по проверке

После получения сведений о конкретном БКИ необходимо авторизоваться на его сайте и запросить свою кредитную историю. Пашин добавил, что такая информация предоставляется бесплатно два раза в год, а последующие запросы могут обойтись примерно в 500 рублей за отчет.